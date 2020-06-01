Совфед предложил кабмину страховать россиян от безработицы

В России может появиться система страхования работников на случай потери работы. Произойдёт это в том случае, если правительство поддержит инициативу сенаторов. Она отражена в проекте постановления Совета Федерации.
В документе кабмину рекомендовано рассмотреть возможность подготовки необходимых изменений в законодательство,
В частности, предложено обеспечить дополнительные гарантии социальной поддержки предпенсионеров, предусматривающие право на трудоустройство и на получение страховой пенсии по старости досрочно, если найти работу невозможно.
Помимо этого, правительству предлагается при подготовке проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы увеличить финансирование на социальную помощь малообеспеченным семьям с детьми.
Члены верхней палаты парламента также рекомендуют рассмотреть вопрос о предоставлении субсидий бюджетам регионов на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда.
Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин предложил освободить рабочие места мигрантов для граждан России. Однако эксперты не исключили, что работодатели захотят обойти предложенные изменения.
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