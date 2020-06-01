Совфед предложил кабмину страховать россиян от безработицы

https://static.news.ru/photo/103856f0-a426-11ea-948e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России может появиться система страхования работников на случай потери работы. Произойдёт это в том случае, если правительство поддержит инициативу сенаторов. Она отражена в проекте постановления Совета Федерации.

В документе кабмину рекомендовано рассмотреть возможность подготовки необходимых изменений в законодательство, передаёт РИА Новости. Страхование, как предполагается, может быть задействовано в случаях массовых увольнений при введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации либо при эпидемиях опасных заболеваний.

В частности, предложено обеспечить дополнительные гарантии социальной поддержки предпенсионеров, предусматривающие право на трудоустройство и на получение страховой пенсии по старости досрочно, если найти работу невозможно.

Помимо этого, правительству предлагается при подготовке проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы увеличить финансирование на социальную помощь малообеспеченным семьям с детьми.

Члены верхней палаты парламента также рекомендуют рассмотреть вопрос о предоставлении субсидий бюджетам регионов на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин предложил освободить рабочие места мигрантов для граждан России. Однако эксперты не исключили, что работодатели захотят обойти предложенные изменения.