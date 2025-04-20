Разрезаешь, а там... Сочный минтай в лаваше с помидорами и сыром!

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Готовим сочный минтай в лаваше! Представьте: нежное филе минтая, запечённое в хрустящем лаваше с расплавленным сыром и сочными помидорами. Это блюдо покорит вас простотой приготовления и потрясающим вкусом!

Подготовьте 500 г филе минтая, нарежьте порционными кусочками и слегка посолите. Разложите рыбу на листе лаваша, сверху выложите кружочки помидоров (2 шт.) и посыпьте 150 г тёртого сыра. Добавьте зелень и специи по вкусу.

Аккуратно заверните лаваш конвертом или рулетом, смажьте взбитым яйцом для золотистой корочки. Запекайте при 200 °C 20–25 минут до хрустящего состояния.

Используйте слегка подмороженный минтай — он сочнее. Для пикантности добавьте ложку сметаны под рыбу. Подавайте горячим с долькой лимона.

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