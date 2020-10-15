Собянин заявил о необходимости вакцинации для победы над COVID-19

https://static.news.ru/photo/d3b08b62-0f78-11eb-a80b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для окончательной победой над пандемией коронавирусной инфекции нового типа необходима массовая вакцинация. Столичные власти ожидают, что поступление первых крупных партий необходимого препарата состоятся в конце октября — начале ноября. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что город получит к концу года партии, подходящие уже для полноценной массовой вакцинации.

Надеюсь, что это будет так. И это будет выходом, это будет, в конце концов, окончательной победой над пандемией. А по-другому никакую инфекцию никогда не удавалось победить, только вакцинация, — приводит слова мэра ТАСС.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях.

Как ранее передавал NEWS.ru, Сергей Собянин назвал ситуацию с растущим числом заболевших коронавирусом в столице очень тревожной.