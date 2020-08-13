Собянин призвал спокойнее относиться к спорам о вакцине от коронавируса

https://static.news.ru/photo/63f06548-dd6b-11ea-b899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Дискуссии о необходимости ограничительных мер и эффективности вакцины от коронавируса всегда есть в обществе, к этому надо спокойнее относиться. Такого мнения придерживается мэр Москвы Сергей Собянин.

Доработанная вакцина или недоработанная. Когда вводили ограничения, то огромное число людей критиковало нас. Когда снимали ограничения, опять критиковали. Дискуссия всегда есть в обществе. И по поводу вакцинации, и по поводу мер санитарной защиты. У нас нормальное здоровое общество, которое предполагает такую дискуссию. Надо спокойно относиться к этому, — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин проинформировал, что 11 августа в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство он не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.

Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Тем не менее население проявляет большой интерес к такой возможности, писал NEWS.ru.