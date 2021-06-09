Опубликовавшего песню Хованского о «Норд-Осте» объявили в розыск

https://static.news.ru/photo/77f2e90a-c9c7-11eb-a128-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Человек, опубликовавший на YouTube видео с песней блогера Юрия Хованского о «Норд-Осте», разыскивается следствием. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник.

По его словам, видеоролик был опубликован на YouTube с аккаунта «Юрий Прошкин». На него подписаны 25 пользователей.

Собеседник агентства добавил , что решается вопрос о том, стоит ли привлекать владельца аккаунта к уголовной ответственности.

Хованского задержали 8 июня по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Поводом послужила песня про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней был опубликован в Сети около года назад.

Блогеру предъявили обвинения не только в призывах к террористическим действиям, но и к совершению насилия в отношении детей и нацменьшинств. Хованский заявил, что признаёт свою вину и полностью раскаивается в содеянном. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

По делу Хованского задержаны блогеры Андрей Нифёдов и Дмитрий Ларин. По предварительным данным, они проходят в качестве свидетелей.