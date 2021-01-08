Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 января

https://static.news.ru/photo/f23e9eb0-522c-11eb-ad42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В субботу, 9 января, в Москве пройдёт небольшой снег и похолодает до минус 5–7 градусов, сообщает Росгидромет.

В дневное время температура воздуха в Москве может достичь минус 7 градусов, будет холоднее, чем накануне. Ночью похолодание продолжится и столбики термометров могут опуститься до минус 11 градусов, сообщает Росгидромет.

Скорость северного и северо-восточного ветра составит 3–8 метров в секунду, давление — 746 мм ртутного столба.

В Московской области в субботу может быть холоднее: в некоторых районах температура воздуха опустится до минус 10 градусов. В ночь на воскресенье ожидается дальнейшее похолодание — до минус 14 градусов и ниже.

Как сообщал NEWS.ru, 7 января ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на Москву надвигаются аномальные морозы. На следующей неделе в столице синоптики прогнозируют ночные температуры до минус 20–27, дневные — до минус 15–17 градусов.