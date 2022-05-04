Синоптик объяснила майский снегопад в Москве Метеоролог Позднякова назвала «обычным делом» майский снегопад в Москве

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Кратковременный снегопад 4 мая в Москве — обычное дело для данного месяца, заявила NEWS.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Спикер подчеркнула, что жители столицы стали свидетелями «типичной погоды тыловой части циклона».

Минутный заряд. Этот снег шёл две-три минуты, потом сменился дождём, через пять минут выглянуло солнце. Это типичная погода тыловой части циклона — то дождь, то снег. Осадки не вяжутся с тем, что у нас температура высокая, но на высоте температура около минус восьми градусов, поэтому дожди превращаются в снег. В мае такое случается, снежный покров не образуется, снег не ляжет. Это надо пережить. Майский снег ни для кого не редкость, — отметила Позднякова.

Собеседница добавила, что с 5-6 мая в Московском регионе начнёт усиливаться влияние антициклона, осадков не ожидается, «говорить, что нас завалит снегом не стоит, но ночи ещё будут холодными».

5 мая у нас в Москве минимальная температура ночью 0 — + 2, до −1. 6 мая станет положительной, 7-8-9 мая ночная температура будет относительно высокой, в районе 5-7 градусов тепла. Что касается дневной температуры, 5 мая, может быть, станет самым холодным на этой неделе — +8 — +10. В последующие дни температура повысится до +17 градусов Цельсия 6-7-8 мая, — подытожила Позднякова.

Ранее в Москве и Московской области на 3 мая был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действовало до 21:00.