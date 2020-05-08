Швыдкой раскритиковал современные фильмы о Великой Отечественной войне

https://static.news.ru/photo/9d735bf8-911d-11ea-a1ad-fa163e074e61_660.jpg Михаил Швыдкой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Современные киноленты лишены того гуманизма, которым были пронизаны советские фильмы о Великой Отечественной войне. Старые картины были антивоенными по своей сути, теперь же их заменили безликие боевики, считает спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он отметил, в период СССР удавалось создавать произведения, поскольку «война для искусства — это ослепительный, белоснежный свет трагедии».

Человек перед лицом смерти становится человеком в самом высоком смысле этого слова. Сегодня, к сожалению, нам показывают много стрелялок, в которых этой темы нет. Сегодня слишком много попыток создать как бы героическую мифологию, в ней нет Человека, — цитирует Швыдкого ТАСС.

Он высказал мнение, что раньше фильмы были не о войне как таковой, а о людях, защищающих на войне гуманистические ценности.

Память о войне — это, прежде всего, память о периоде, когда советский народ «объединился перед лицом угрозы исчезнуть со страниц истории». Война — это герои, но в первую очередь это трагедия. Тот, кто не понимает этого, вообще не должен прикасаться к истории войны в творчестве, заявил Швыдкой.

Как писал NEWS.ru, спецпредставитель президента также счёл аморальными попытки приравнять действия СССР в канун войны к агрессии фашистской Германии. Тех, кто героизирует нацизм он назвал мерзавцами.