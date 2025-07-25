Шпаргалка для дачников: разбираем, чего не хватает вашим растениям

Шпаргалка для дачников: разбираем, чего не хватает вашим растениям

Если листья бледнеют, стебли вытягиваются, а цветение слабое — пора действовать. Растения сами подают сигналы, и важно научиться их распознавать.

Желтые листья с зелеными прожилками говорят о нехватке железа. Фиолетовый оттенок у нижней части листьев — признак дефицита фосфора. Побледнение и слабый рост указывают на недостаток азота. Коричневые края — сигнал о нехватке калия. Если растение плохо развивается, хотя полив и свет в порядке, стоит попробовать комплексное удобрение. А регулярный осмотр поможет не упустить первые признаки проблем.

Правильный уход — залог крепких и красивых посадок.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.