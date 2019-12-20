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Сотрудники контролирующих ведомств выявили поставки мяса с трупным ядом и кишечной палочкой в детские сады и школы Тольятти. Всего в учреждения поступило больше 50 тонн испорченной продукции.

Товары не было сопроводительных документов, а также они имели признаки гниения и болезней, передают «Новости Тольятти». По предварительной версии, поставщики покупали разлагающееся мясо умерших животных в соседних сёлах и деревнях.

Продавцы вымачивали его в уксусной кислоте, химрастрворах и приправах и отправляли детям. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, колбаса из челябинских магазинов, содержащая ДНК вируса африканской чумы свиней, полностью распродана, сообщил начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора местного Россельхознадзора Евгений Бондаренко. По его словам, заражённым продуктом торговали розничные магазины, а не крупные сети. Бондаренко также рассказал, что сейчас проводится проверка на торговом предприятии «Южурал-Торг», на складах которого была обнаружена опасная продукция.