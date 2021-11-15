Сбившую троих детей студентку приговорили к пяти годам заключения

Солнцевский районный суд Москвы приговорил студентку Валерию Башкирову, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве, к пяти годам колонии-поселения. Также ей запретили управлять транспортом два года и шесть месяцев, говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Судья учёл мнение прокуратуры, которая просила лишить девушку свободы на шесть лет в колонии общего режима, а также запретить ей управлять транспортом в течение трёх лет.

Происшествие случилось 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Находившаяся за рулём Mazda Валерия Башкирова не притормозила перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбила троих детей, один из которых был в коляске. В результате в больнице умерли пятилетний и трёхлетний мальчики. Девятимесячный ребёнок получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Башкирова признала свою вину во время заседания Мосгорсуда. Её родственники отправили пострадавшим 200 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.

Первоначально виновницу ДТП отправили под домашний арест, но позднее меру пресечения ужесточили до содержания под стражей. В СИЗО её посадили в одиночную камеру, чтобы избежать возможной расправы со стороны других заключённых.