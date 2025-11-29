Салат «Шик» — украшение новогоднего стола: хватит делать надоевшие салаты, попробуйте новый хит. Этот салат стал главной звездой моего праздничного стола! Готовила на Новый год — гости сначала любовались, а потом умяли за считанные минуты. Сочетание нежных и хрустящих слоев создает такой богатый вкус, что кажется, будто над ним работал целый шеф-повар!

Берем: огурцы свежие или соленые — 3-4 шт., картофель отварной — 3 шт., лук репчатый — 2 шт., яйца — 3 шт., сыр твердый — 150 г, морковь сырая — 1 шт., колбаса вареная — 100 г, чеснок — 2 зубчика, грецкие орехи — горсть, майонез.

Картофель отвариваю в мундире, очищаю и натираю на крупной терке. Огурцы и колбасу нарезаю мелким кубиком, лук шинкую как можно мельче. Сыр тру на терке — он будет встречаться в нескольких слоях. Морковь натираю на мелкой терке для сочности, яйца измельчаю. Собираю слоями: сначала хрустящие огурцы, затем картофельная подушка с майонезной сеточкой, душистый лук, сырный слой, яркая морковь, снова сыр, нежная колбаса, яичная крошка и завершаю сыром с чесночным майонезом.

Секрет: верхний слой посыпаю измельченными грецкими орехами — они дают неповторимый аромат и хруст.

