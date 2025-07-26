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26 июля 2025 в 13:15

Салат «Экспресс» за 10 минут! Простой, но понравился всем гостям

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Экспресс» за 10 минут! Простой, но понравился всем гостям! Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить сытную и вкусную закуску. Простые ингредиенты, минимум усилий – максимум удовольствия!

Ингредиенты

  • Огурцы свежие – 2 шт.
  • Яйца вареные – 2 шт.
  • Колбаса полукопчёная – 100 г
  • Горошек консервированный – 100 г
  • Сыр твёрдый – 50 г (натереть)
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Зелень – для украшения

Приготовление

  1. Подготовьте все ингредиенты: огурцы и колбасу нарежьте тонкой соломкой. Яйца отварите вкрутую (8-9 минут), остудите и нарежьте. В миске смешайте огурцы, колбасу, яйца и горошек.
  2. Добавьте тёртый сыр и заправьте майонезом. Аккуратно перемешайте. Выложите в салатник, украсьте зеленью.

Советы: для пикантности можно добавить горчицу (1/2 ч.л.) в заправку.

Ранее мы готовили сырный салат с хрустящими сухариками! Все смешал — и готово.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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