Салат «Экспресс» за 10 минут! Простой, но понравился всем гостям

Салат «Экспресс» за 10 минут! Простой, но понравился всем гостям

Салат «Экспресс» за 10 минут! Простой, но понравился всем гостям! Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить сытную и вкусную закуску. Простые ингредиенты, минимум усилий – максимум удовольствия!

Ингредиенты

Огурцы свежие – 2 шт.

Яйца вареные – 2 шт.

Колбаса полукопчёная – 100 г

Горошек консервированный – 100 г

Сыр твёрдый – 50 г (натереть)

Майонез – 2 ст.л.

Зелень – для украшения

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты: огурцы и колбасу нарежьте тонкой соломкой. Яйца отварите вкрутую (8-9 минут), остудите и нарежьте. В миске смешайте огурцы, колбасу, яйца и горошек. Добавьте тёртый сыр и заправьте майонезом. Аккуратно перемешайте. Выложите в салатник, украсьте зеленью.

Советы: для пикантности можно добавить горчицу (1/2 ч.л.) в заправку.

Ранее мы готовили сырный салат с хрустящими сухариками! Все смешал — и готово.