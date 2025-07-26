Салат «Экспресс» за 10 минут! Простой, но понравился всем гостям! Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить сытную и вкусную закуску. Простые ингредиенты, минимум усилий – максимум удовольствия!
Ингредиенты
- Огурцы свежие – 2 шт.
- Яйца вареные – 2 шт.
- Колбаса полукопчёная – 100 г
- Горошек консервированный – 100 г
- Сыр твёрдый – 50 г (натереть)
- Майонез – 2 ст.л.
- Зелень – для украшения
Приготовление
- Подготовьте все ингредиенты: огурцы и колбасу нарежьте тонкой соломкой. Яйца отварите вкрутую (8-9 минут), остудите и нарежьте. В миске смешайте огурцы, колбасу, яйца и горошек.
- Добавьте тёртый сыр и заправьте майонезом. Аккуратно перемешайте. Выложите в салатник, украсьте зеленью.
Советы: для пикантности можно добавить горчицу (1/2 ч.л.) в заправку.
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