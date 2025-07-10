Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 18:00

Салат «Чиполлино»! Всего 4 ингредиента и 10 минут — просто и полезно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим салат «Чиполлино»! Этот салат — настоящая находка для тех, кто ценит простые, но эффектные решения. Всего несколько доступных ингредиентов, минимум времени — и на столе появляется блюдо с удивительно гармоничным вкусом. Идеально подойдёт, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное, а холодильник почти пуст.

Сначала займёмся луком — это ключевой ингредиент. Одну крупную луковицу нарезаем тонкими полукольцами и маринуем 10 минут в смеси из 1,5 ст. л. уксуса, 1 ч. л. сахара и щепотки соли. Этот нехитрый приём уберёт лишнюю горечь, но сохранит приятный хруст. Пока лук маринуется, варим вкрутую 3 яйца и остужаем их.

Зелёное яблоко (лучше взять чуть больше половины крупного плода) очищаем от кожуры и нарезаем тонкой соломкой. Сразу сбрызгиваем лимонным соком, чтобы не потемнело. Яйца режем кубиками, а 100 г твёрдого сыра натираем на крупной тёрке. Маринованный лук откидываем на дуршлаг, даём стечь лишней жидкости.

Собираем салат слоями: сначала яблоки, затем маринованный лук, следом яйца и завершаем сыром. Каждый слой слегка солим и перчим по вкусу, промазываем тонким слоем майонеза. Верх украшаем обильно рубленым укропом — он добавит свежести и яркий цветовой акцент.

Дайте салату 15–20 минут настояться в холодильнике — так вкусы лучше соединятся. Подавать можно как в общем салатнике, так и порционно, оформив с помощью кулинарного кольца. Получается удивительно свежий вкус с приятной кислинкой от яблок, пикантностью от лука и нежностью от яиц и сыра. Этот салат действительно универсален — и для будничного ужина, и для праздничного стола!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

рецепты
салаты
кулинария
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему в Подмосковье появились болотные черепахи
У сервиса «Кинопоиск» зафиксированы сбои
Российским пенсионерам предоставили новую ежегодную меру поддержки
Лавров сделал необычный выбор одежды для гала-ужина АСЕАН
Стало известно, когда выпишут пострадавшего в Шереметьево мальчика
Отец Фриске устроил разнос из-за вечера памяти певицы
Главком ВСУ пожаловался на нехватку одной группы военнослужащих
Стало известно, как живет семья пострадавшего в Шереметьево мальчика
Диетолог раскрыла неожиданную пользу лимона
Рубио раскрыл, планируется ли скоро встреча Трампа с Путиным
Стало известно, где именно застрелили полковника СБУ
Рубио раскрыл ожидания США от России после встречи с Лавровым
«Пугать бесполезно»: в Совфеде ответили на возможные жесткие санкции США
У блокчейн-разработчика похитили криптовалюту почти на 40 млн рублей
Врач рассказала, как распознать обезвоживание у ребенка
Насиловавший маленьких детей отец-педофил избежал колонии
Президент Польши раскрыл, о чем Зеленскому не рассказали в школе
Тайные квартиры Орбакайте за миллионы. Почему не продает, вернется ли в РФ
Украина потребовала новый «план Маршалла» от Европы
«Брошу курить — ты меня поцелуешь»: учитель выпрашивал секс у школьницы
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.