Салат «Чиполлино»! Всего 4 ингредиента и 10 минут — просто и полезно!

Салат «Чиполлино»! Всего 4 ингредиента и 10 минут — просто и полезно!

Готовим салат «Чиполлино»! Этот салат — настоящая находка для тех, кто ценит простые, но эффектные решения. Всего несколько доступных ингредиентов, минимум времени — и на столе появляется блюдо с удивительно гармоничным вкусом. Идеально подойдёт, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное, а холодильник почти пуст.

Сначала займёмся луком — это ключевой ингредиент. Одну крупную луковицу нарезаем тонкими полукольцами и маринуем 10 минут в смеси из 1,5 ст. л. уксуса, 1 ч. л. сахара и щепотки соли. Этот нехитрый приём уберёт лишнюю горечь, но сохранит приятный хруст. Пока лук маринуется, варим вкрутую 3 яйца и остужаем их.

Зелёное яблоко (лучше взять чуть больше половины крупного плода) очищаем от кожуры и нарезаем тонкой соломкой. Сразу сбрызгиваем лимонным соком, чтобы не потемнело. Яйца режем кубиками, а 100 г твёрдого сыра натираем на крупной тёрке. Маринованный лук откидываем на дуршлаг, даём стечь лишней жидкости.

Собираем салат слоями: сначала яблоки, затем маринованный лук, следом яйца и завершаем сыром. Каждый слой слегка солим и перчим по вкусу, промазываем тонким слоем майонеза. Верх украшаем обильно рубленым укропом — он добавит свежести и яркий цветовой акцент.

Дайте салату 15–20 минут настояться в холодильнике — так вкусы лучше соединятся. Подавать можно как в общем салатнике, так и порционно, оформив с помощью кулинарного кольца. Получается удивительно свежий вкус с приятной кислинкой от яблок, пикантностью от лука и нежностью от яиц и сыра. Этот салат действительно универсален — и для будничного ужина, и для праздничного стола!

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