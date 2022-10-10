«Тихое увольнение»: как начальники вынуждают подчиненных уйти Карьерный тренд набирает популярность в мире. Для России он уже не нов

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В западной прессе заговорили о новом явлении под названием quiet firing, или «тихое увольнение». Так называют поведение руководителя, который не прекращает трудовой контракт, но делает все, чтобы сотрудник сам ушел из компании. Опрошенные NEWS.ru коучи сообщили, что в России явление существует давно. И в ближайшее время таких случаев будет больше. Причина — экономический кризис и нестабильность рынка.

Потом вы внезапно не сможете войти в программу

Еще в августе пользователь социальной сети Twitter разместил пост, который вызвал бурную реакцию в Сети. Он сообщил о «тихой» травле своего начальника, который не повышает зарплату пять лет. При этом сотрудник «продолжает делать все, о чем просит руководство». В тысячах комментариев под постом другие пользователи рассказали похожие истории.

Как это называется, когда начальник внезапно перестает включать вас в план, избегать ваших звонков и визитов. Потом вы внезапно не сможете войти в программу, чтобы увидеть расписание. Это случалось со мной дважды, — пишет один из фолловеров.

Несколько иностранных СМИ написало о новом тренде — quiet firing, дословно это переводится, как тихое сжигание. Когда руководители не пытаются уволить сотрудника, но и не держатся за него. Работодатели не повышают зарплату, не выплачивают премии, уклоняются от личных бесед с сотрудником, не зовут его на корпоративные мероприятия, а важные и интересные проекты отдают другим коллегам. В общем, делают все, чтобы человек разочаровался в работе и сам написал заявление.

Тренд набирает популярность на Западе. Там это связано с особенностями законодательства, сообщила NEWS.ru HR-эксперт, хедхантер, основатель образовательной платформы для HR Светлана Смольникова. Уволить любого работника по европейским законам довольно сложно, для этого нужны серьезные причины. Поэтому работодатели действуют не напрямую, а завуалированно.

В России подобное явление также существует. Коучи его называют «тихим увольнением». Схема аналогичная — сделать все, чтобы сотрудник почувствовал себя на рабочем месте максимально некомфортно и ушел сам. Но мотивы у российских руководителей обычно иные — нежелание выплачивать выходное пособие. Часто так поступают менеджеры с низким профессиональным уровнем, которые сами попали на руководящую должность случайно.

Если действовать по закону, то для компании это будет накладно

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Если брать новейшую историю России, то нестабильность на рынке всегда присутствовала. Различные кризисы, дефолты и прочие перипетии сменяли друг друга сообщила в беседе с NEWS.ru бизнес-консультант, бизнес-коуч Анастасия Зудина.

Поэтому в ментальности российских руководителей нет понятия долгосрочного планирования. В лучшем случае — на несколько кварталов. Ведь крупные проекты и контракты могут как появляться, так и резко исчезать. А объемы работы — то расти, то снижаться.

Стандартная история. В начале года набрали 50 человек, а в середине стало понятно, что 25 из них не нужны. Объемы сократились, рабочих задач стало меньше, платить людям нечем. В такой ситуации руководитель вынужден сократить штат, отмечает Зудина. Если действовать по закону, то для компании это будет накладно.

Ведь согласно статье № 180 «Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации» ТК РФ, работодатель обязан выплатить человеку, подпавшему под сокращение, выходное пособие. А также в течении двух месяцев после увольнения перечислять средний месячный заработок. По словам эксперта, не все организации готовы на такие шаги, особенно если прибыль компании резко сократилась.

В этой ситуации, возможно, у собственника будет желание не совсем экологично выйти из этой ситуации. Не уволить людей, а подвести их к увольнению, создавая для них не совсем комфортные условий труда. Анастасия Зудина бизнес-консультант, бизнес-коуч

В ближайшее время возможно увеличение количества подобных прецедентов, отмечает эксперт. Экономический кризис набирает обороты, объемы рынка сокращаются. Западный тренд коснется России в полной мере.

Для работодателя это заведомо проигрышная позиция

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«Тихое увольнение» — тренд для России не новый, сообщил в беседе с NEWS.ru бизнес-коуч Николай Григорьев. Обычно с этим сталкивается человек, который не вписывается в коллектив. Происходит это по двум причинам.

Первая — несоответствия hard skills («жестких навыков») стандартам компании. Это умения, необходимые для конкретной работы. Например, в отдел бухучета попадает человек, который бухгалтерии не знает и вообще не умеет работать с нужными программами.

Вторая — недостаток soft skills. Человек хорошо знает свою работу, но не умеет себя вести в коллективе. Не признает корпоративную культуру, не готов адаптироваться к нормам, правилам, ценностям компании. Работник говорит — мне плевать, что у вас принято, я буду себя вести, как я хочу.

Грамотный руководитель найдет способ, как воздействовать на сотрудника. А бездарный — начнет играть в игры. То есть человек будет занимать должность, но неполноценно исполнять свои обязанности. Для работодателя это заведомо проигрышная позиция. Если менеджер ее занимает, это говорит о его профнепригодности. Николай Григорьев коуч

«Тихие увольнения» распространены в сферах, где нет жесткой конкуренции, отметил Григорьев. Он привел в пример различные организации, где «бизнес построен на разных договоренностях по освоению бюджетных денег». Там не нужны ни сильные руководители, ни эффективные работники.

Если же говорить о высококонкурентных сферах, где от каждого человека требуется максимальная отдача, там подобное явление почти не встретишь, отмечает эксперт. Руководители не заинтересованы в том, чтобы держать сотрудника «просто так».

Работа без огонька

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«Тихое увольнение» напрямую связано с другим трендом — «тихий уход». Он наметился около двух лет назад и напрямую связан с пандемией COVID-19. В 2021 году в США сотрудники компаний начали массово увольняться. Причины — эмоциональное выгорание и сверхурочная работа из дома при закрытых офисах.

По данным Министерства труда США (United States Department of Labor), за первые 10 месяцев 2021 года жители США подписали почти 39 миллионов заявлений об увольнении, что стало самым высоким показателем с момента начала подсчета этих данных в 2000 году.

Сентябрьский опрос, проведенный аналитическим центром Conference Board, показал, что три четверти работников в качестве причины ухода назвали стресс, выгорание, давление, связанное с рабочей нагрузкой, которое наносит вред их психическому здоровью. Сотрудники, которые не уволились, чаще стали требовать соблюдение ТК — отсутствие переработок, уважение к личному времени.

«Тихий уход» — это когда сотрудники не увольняются, но работают «без огонька»: выполняют минимум своих обязанностей и всегда уходят с работы вовремя, сообщила Светлана Смольникова.

Люди хотят работать в нормальном режиме, соблюдать баланс рабочего и личного. Это усилилось тогда, когда у нас началась удаленная работа, у людей все смешалось — рабочие задачи, домашние задачи. Возникла потребность четкого разграничения рабочего и личного времени. Например, до 18:00 я отвечаю, а после — не выхожу на связь. Светлана Смольникова HR-эксперт, хедхантер, основатель образовательной платформы для HR

Такую позицию часто занимают люди, работающие в сфере информационных технологий, добавила эксперт. Это молодые и высококвалифицированные сотрудники. В большом проценте случаев они работают удаленно.

Во времена кризиса работодатели же заинтересованы в полной отдаче сотрудников. Подобная схема не устраивает большинство руководителей, подчеркивает Смольникова. Это может стать причиной «тихой травли». Сотрудника перестанут замечать, создадут все условия для увольнения. По мнению эксперта, в нынешних условиях рынка у таких людей мало шансов для построения успешной карьеры.