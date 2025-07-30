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30 июля 2025 в 22:02

Ряженка вместо уксуса и майонеза: маринад для нежного и сочного шашлыка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шашлык, замаринованный в ряженке, получается удивительно нежным, сочным, с мягкой волокнистой текстурой и легкими молочными нотками во вкусе. Кисломолочный напиток не только смягчает мясо, но и создает идеальную золотистую корочку при жарке. Используйте ряженку вместо уксуса и майонеза!

Для маринада смешайте 500 мл ряженки, 2 измельченные луковицы, 4 зубчика чеснока, 1 ч. л. молотого кориандра, 1/2 ч. л. зиры, 1 ст. л. соли и щепотку черного перца. 2 кг свиной шеи нарежьте кубиками размером 4–5 см, залейте маринадом и оставьте в холодильнике минимум на 6 часов (лучше на ночь). Ряженка создает на поверхности мяса невидимую пленку, которая сохраняет соки при жарке. Готовьте на умеренных углях 15–20 минут, периодически переворачивая.

Готовый шашлык приобретает аппетитный молочно-кремовый оттенок вкуса с тонкими пряными нотками. Подавайте с лавашом, овощами и зеленым луком — этот нежный шашлык станет главным блюдом любого пикника.

Ранее стало известно, как приготовить шашлык из свинины в луковом маринаде: сочный, мягкий и без лишних хлопот.

ряженка
рецепты
шашлыки
маринады
Дарья Иванова
Д. Иванова
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