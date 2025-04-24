Сдобные рулетики с нежной начинкой из творога и сладкого изюма — отличный вариант выпечки, который понравится и взрослым, и детям. Готовятся они быстро, из доступных продуктов, а результат всегда радует — мягкое тесто, сочная начинка и золотистая корочка.
Продукты
Для теста понадобятся:
- кефир — 250 мл;
- сахарный песок — 2 ст. л.;
- соль — щепотка;
- подсолнечное масло — 2 ст. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- хлебопекарная мука — около 400 г.
Для начинки возьмите:
- творог — 300 г;
- сахарный песок — 2–3 ст. л.;
- ванилин — по вкусу;
- изюм — 50–70 г;
- куриное яйцо — 1 шт. (для смазывания).
Пошаговый рецепт
В кефир засыпьте соду, сахар, соль и налейте масло. Перемешайте, затем аккуратно введите муку и замесите мягкое тесто. Дайте ему немножко постоять.
Для начинки соедините творог, сахар, ванилин и промытый изюм. Все хорошенько размешайте.
Раскатайте тесто в прямоугольный пласт, равномерно распределите начинку и сверните в рулет. Нарежьте на кусочки толщиной 3–4 см.
Выложите на противень, смажьте взбитым яйцом и выпекайте при 180 °C примерно полчаса, пока все не подрумянится.
Вот полезная информация о блюде:
- калорийность: около 250 ккал на 100 г;
- время приготовления: около 45 минут.
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