Рулетики с творогом и изюмом: румяные, нежные, простые

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простые и вкусные рулетики с творогом: легкий рецепт

Сдобные рулетики с нежной начинкой из творога и сладкого изюма — отличный вариант выпечки, который понравится и взрослым, и детям. Готовятся они быстро, из доступных продуктов, а результат всегда радует — мягкое тесто, сочная начинка и золотистая корочка.

Продукты

Для теста понадобятся:

кефир — 250 мл;

сахарный песок — 2 ст. л.;

соль — щепотка;

подсолнечное масло — 2 ст. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

хлебопекарная мука — около 400 г.

Для начинки возьмите:

творог — 300 г;

сахарный песок — 2–3 ст. л.;

ванилин — по вкусу;

изюм — 50–70 г;

куриное яйцо — 1 шт. (для смазывания).

Фото: Shutterstock/FOTODOM Румяные рулетики с творогом и изюмом

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Пошаговый рецепт

В кефир засыпьте соду, сахар, соль и налейте масло. Перемешайте, затем аккуратно введите муку и замесите мягкое тесто. Дайте ему немножко постоять.

Для начинки соедините творог, сахар, ванилин и промытый изюм. Все хорошенько размешайте.

Раскатайте тесто в прямоугольный пласт, равномерно распределите начинку и сверните в рулет. Нарежьте на кусочки толщиной 3–4 см.

Выложите на противень, смажьте взбитым яйцом и выпекайте при 180 °C примерно полчаса, пока все не подрумянится.

Вот полезная информация о блюде:

калорийность: около 250 ккал на 100 г;

время приготовления: около 45 минут.

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