Руководитель «Ленкома» назвал причину смерти актрисы Екатерины Градовой

https://static.news.ru/photo/a2ec2ddc-75cc-11eb-a93e-96000091f725_660.jpg Екатерина Градова в фильме «Осенние свадьбы» Фото: Скрин с видео

Причиной смерти заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой стал инсульт, рассказал 23 февраля журналистам директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Он помогает родственникам покойной организовать церемонию прощания.

Причиной смерти стал инсульт, — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что похоронят почившую на Аллее звёзд Троекуровского кладбища Москвы 24 февраля. Звезда театра и кино, известная широкой общественности по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», скончалась 22 февраля в Москве в возрасте 74 лет. По заключению врачей, у неё произошёл инсульт.

Накануне женщина чувствовала себя нормально, несмотря на имевшиеся хронические заболевания, в том числе диабет. После резкого ухудшения самочувствия её госпитализировали в больницу и положили на срочную операцию, однако сердце не выдержало. Актриса также является матерью актрисы Марии Мироновой, рождённой в браке с кумиром советских зрителей Андреем Мироновым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Градова оставила после себя дом под Владимиром и квартиру в областном центре, а также две квартиры в Москве. Столичные апартаменты располагаются в центре мегаполиса — на Большой Никитской улице и в Грузинском переулке. На имущество заслуженной артистки РСФСР претендуют три человека — это муж, дочь и приёмный сын.