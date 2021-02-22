Екатерину Градову похоронят на «Аллее звёзд» на Троекуровском кладбище

https://static.news.ru/photo/db5da0b4-75c3-11eb-8edf-96000091f725_660.jpg Екатерина Градова Фото: Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны" (1973)

Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову решено похоронить на «Аллее звёзд» Троекуровского кладбища Москвы. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Он подтвердил ранее озвученную информацию о том, что с актрисой простятся 24 февраля.

Екатерина Георгиевна Градова — прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой будет похоронена на «Аллее звёзд», — приводит слова Варшавера РИА Новости.

Актриса театра и кино, известная широкой общественности по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», скончалась 22 февраля в Москве в возрасте 74 лет. По заключению врачей, у неё произошёл инсульт.

Накануне Градова чувствовала себя нормально, несмотря на имевшиеся хронические заболевания, в том числе диабет. После резкого ухудшения самочувствия её госпитализировали в больницу и положили на срочную операцию, однако сердце не выдержало, писал NEWS.ru.

Градова также является матерью актрисы Марии Мироновой, рождённой в браке с кумиром советских зрителей Андреем Мироновым.