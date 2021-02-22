СМИ узнали, какое наследство оставила «радистка Кэт» Екатерина Градова

https://static.news.ru/photo/6f80db92-7562-11eb-b5e0-96000091f725_660.jpg Екатерина Градова Фото: Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Актриса Екатерина Градова оставила после себя дом под Владимиром и квартиру в областном центре, а также две квартиры в Москве. Столичные апартаменты располагаются в центре мегаполиса — на Большой Никитской улице и в Грузинском переулке.

На имущество заслуженной артистки РСФСР претендуют три человека — это муж, дочь и приёмный сын.

Каждый из трёх членов семьи Екатерины при отсутствии завещания имеет право претендовать на одну третью от наследства в равных частях, так как являются наследниками первой очереди, — рассказал адвокат Тимур Маршани изданию Teleprogramma.pro.

При этом, говорит юрист, муж имеет право на 50% всего имущества жены, а деление на три равных части происходит уже без учёта этой доли.

Екатерина Градова умерла 24 февраля, ей было 73 года. Известность вдове Андрея Миронова принесла киноэпопея «Семнадцать мгновений весны».

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, исполнившая роль радистки Кэт, умерла из-за инсульта. Накануне женщина чувствовала себя нормально, несмотря на имевшиеся хронические заболевания, в том числе диабет.