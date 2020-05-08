Ростовская УК оплатила коммунальные услуги ветеранов

https://static.news.ru/photo/aa88adce-91ff-11ea-9adc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшая управляющая компания Ростовской области сообщила, что все ветераны обслуживаемых ею домов получили квитанции за коммунальные услуги с нулевым платежом. Все расходы на себя взяла организация.

По данным УК, ветераны не будут платить за воду, электричество, лифт, вывоз мусора, отопление, мусоропровод, содержание и ремонт жилья, передаёт РИА Новости.

Другая управляющая компания региона раздала ветеранам праздничные наборы. Кроме того, под их окнами устроили концерты, на которых волонтёры и сетные жители выражали благодарность за подвиг.

Как писал NEWS.ru, почти три млн человек подали заявки на участие в акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом рассказала пресс-секретарь общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова.