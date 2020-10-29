Россияне в пандемию стали меньше покупать лекарств от диареи

https://static.news.ru/photo/49448052-1a98-11eb-a5a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период пандемии коронавирусной инфекции нового типа среди граждан, проживающих на территории России, сократилось количество кишечных инфекций. Вследствие этого жители страны стали меньше приобретать в отечественных аптеках лекарств против диареи. Об этом в разговоре с журналистами рассказал генеральный директор одного из российских фармацевтических холдингов Рустем Муратов.

По его словам, причина подобных перемен на рынке достаточно очевидна. Дело в том, что люди в пандемию стали чаще мыть руки и в целом следить за личной гигиеной. Из-за этого и сократилось число кишечных инфекций. Как отметил Муратов, аналогичный процесс происходит и с распространением простуды, ведь у человека, носящего маску, меньше шансов чихать на окружающих, чем у того, кто не пользуется средством индивидуальной защиты.

Также плохо стали продаваться средства против простуды, снимающих гриппозную симптоматику. К примеру, назальные капли и порошки против простуды, - цитирует эксперта РБК.

Как ранее передавал NEWS.ru, в аптеках на территории нескольких регионов России, включая Москву и Подмосковье, раскупили раствор на основе эноксапарина. Данный препарат входит в категорию жизненно важных и применяется в лечении пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Также его принимают беременные для уменьшения риска возникновения тромбов.