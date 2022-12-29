Россиянам рассказали об ожидаемых интернет-трендах 2023 года Контент-маркетолог Молянов: в 2023 году ожидается рост популярности Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В грядущем году ожидается тренд на распространение формата вертикальных видео и автоматического запуска рекламы, рассказал СМИ контент-маркетолог Павел Молянов. Он добавил, что в 2023 году мессенджер Telegram продолжит набирать популярность. По словам эксперта, бизнес в грядущем году будет делать акцент именно на этой площадке, из-за чего стоимость одного подписчика вырастет.

Маркетолог рассказал, что формат вертикальных видео станет центральным в 2023 году, так как он проще в производстве и обеспечивает большую вовлеченность аудитории по сравнению с текстовым контентом. Также эксперт отметил, что новый тренды появятся и в интернет-рекламе, которая будет основываться на оптимизированных алгоритмах. Это приведет к большему распространению сервисов по автоматическому запуску рекламы, считает специалист.

Начальник отдела МВД по делам несовершеннолетних Денис Стрижев ранее дал советы, как обезопасить детей в интернете. По его словам, родители должны взять на контроль времяпровождение своих детей в интернете, когда виртуальное общение перерастает в желание с кем-то встретиться. Детям нужно объяснять, что нельзя передавать посторонним людям в Сети какую-либо личную информацию, сказал полицейский. Стрижев отметил, что всем родителям рекомендуют использовать приложения родительского контроля, чтобы дети не пострадали от действий злоумышленников и не были втянуты в преступные схемы.