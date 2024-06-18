Россиянам посоветовали, как справиться с панической атакой Психоаналитик Смолярчук: справиться с панической атакой помогает дыхание

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Чтобы справиться с панической атакой, нужно научиться правильно дышать, рассказала в беседе с «Радио 1» психоаналитик Ирина Смолярчук. По ее словам, бесполезно просто разговаривать с собой во время панической атаки.

Человек должен научиться правильно дышать и выучить эту механику, сделав ее автоматической. Например: закрыв рот, человек вдыхает носом очень быстро три раза огромную порцию воздуха, чтобы почувствовать себя раздутым, наполненным, как резиновая игрушка или человек, который напился и наелся, — объяснила специалист.

Психоаналитик отметила, что после этого нужно на 30 с задержать дыхание. Затем следует медленно через приоткрытый рот выпустить этот воздух, считая внутри себя до четырех. Именно дыхание активирует контроль над ситуацией, поэтому рекомендуется довести эту технику до автоматизма.

Паническая атака отличается от истерики, добавила Смолярчук. У человека появляется страх смерти и теряется полный контроль над обстоятельствами. Кроме того, паническая атака проявляется телесно, происходит замирание, возникает ощущение холода, боли во всем теле и сильная тахикардия, заключила психоаналитик.

Ранее психотерапевт Игорь Мартынов заявил, что частый стресс и панические атаки способны привести к развитию различных фобий, а также к расстройствам, включая депрессию. Он добавил, что переживания могут оказать негативное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы и ухудшить общее физическое здоровье.