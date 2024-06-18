Россиянам объяснили, к чему могут привести панические атаки Психолог Мартынов: частые панические атаки способны привести к депрессии

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Частый стресс и панические атаки способны привести к развитию различных фобий, а также к расстройствам, включая депрессию, заявил в беседе с РИАМО клинический психолог и аналитический психотерапевт Игорь Мартынов. Он добавил, что переживания могут оказать негативное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы и ухудшить общее физическое здоровье.

Переживание частых или интенсивных панических приступов может привести к развитию панического расстройства или к разного вида фобиям. Многие исследования также связывают тревожность с повышенным риском развития депрессии, — уточнил Мартынов.

Кроме того, по его словам, повышенный стресс, возникающий при панических состояниях, может привести к развитию гипертонии, сердечной недостаточности и другим серьезным заболеваниям.

Психолог призвал не бояться обратиться к врачу для разрешения сложившейся проблемы. Он добавил, что можно записаться на приемы к разным специалистам, чтобы найти источник плохого самочувствия и сосредоточиться на его лечении. Мартынов добавил, что тревожное расстройство излечимо.

Психолог Станислава Зарудная ранее порекомендовала при панической атаке задействовать дыхательные практики. По ее словам, в такой ситуации выдох должен быть примерно в два раза длиннее, чем вдох.