Психолог дала советы, как справиться с панической атакой Психолог Зарудная: при панической атаке важно нормализовать цикл дыхания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы справиться с панической атакой, важно нормализовать цикл дыхания, посоветовала психолог Станислава Зарудная. В разговоре с Пятым каналом специалист уточнила, что следует глубоко дышать животом. Выдох при этом должен быть примерно в два раза длиннее вдоха. Такой цикл дыхания позволит снизить частоту пульса.

Необходимо нормализовать цикл дыхания. Сделать это можно с помощью успокаивающего дыхания: дышите животом, глубоко, делайте укороченный вдох и медленный выдох, где он будет в два раза длиннее вдоха, — пояснила психолог.

Кроме того, важно помнить, что от панических атак никто не умирал. Это поможет настроиться. После стоит сменить фокус мысли. Зарудная пояснила, что паническая атака обычно появляется не из-за реальной проблемы, а на фоне интерпретации ситуации. Психолог посоветовала попробовать прочесть пугающие мысли задом наперед или отвлечься на разговор с другим человеком.

Нейропсихолог Марина Винберг ранее рассказала, что следует меньше читать медицинские статьи в интернете, чтобы избавиться от тревожных мыслей о здоровье. По ее словам, некоторым справиться с ипохондрией может помочь медитация, другим же подойдет спорт или общение с приятными людьми.