Россиянам дали советы, как избавиться от тревожных мыслей о здоровье Нейропсихолог Винберг: справиться с ипохондрией поможет медитация

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Чтобы избавиться от тревожных мыслей о здоровье, в первую очередь следует меньше читать медицинские статьи в интернете, посоветовала нейропсихолог Марина Винберг. В разговоре с «Вестями Подмосковья» специалист подчеркнула, что некоторым справиться с ипохондрией может помочь медитация, другим же подойдет спорт или общение с приятными людьми.

Навязчивая мысль о возможном наличии серьезного заболевания начинает контролировать жизнь, мешая повседневной деятельности, отравляя ее постоянным беспокойством. Такой страх принято называть ипохондрией или синдромом тревожного ожидания болезни, — пояснила нейропсихолог.

Кроме того, важно понять, что навязчивые мысли о возможных болезнях не являются нормой. Часто они могут быть следствием тревожного расстройства, пережитого стресса или травматического события. Нейропсихолог Екатерина Тур уточнила, что ипохондрия часто возникает у людей, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). У таких пациентов наблюдается гиперактивность в определенных областях мозга, из-за чего могут возникать навязчивые мысли.

Психолог Мария Савченко добавила, что иногда проблема появляется из-за недостатка общения с друзьями и близкими. Она порекомендовала найти хобби, которое позволит привлечь к себе положительное внимание. Так, можно начать рисовать и выставлять свои работы в социальных сетях или писать стихи.

Невролог Екатерина Демьяновская ранее рассказала, что обучение лучше всего дается в возрасте от 17 до 20 лет. По ее словам, в этот период наиболее активно работает структура мозга, которая задействована в процессе обучения, закреплении знаний и формировании пунктуальности.