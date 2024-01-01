Россиянам назвали худший способ провести новогодние выходные Психолог Миллер призвала не тратить новогодние праздники на конфликты с родными

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Практика показывает, что люди нередко тратят новогодние праздники на выяснение отношений, рассказала NEWS.ru психолог Александра Миллер. Однако январские выходные предназначены не для этого. По словам психолога, чтобы избежать конфликтов, лучше распланировать свой досуг на несколько дней вперед.

Праздники не подразумевают выяснения отношений, но практика показывает, что люди как раз таки оказываются вне сует, наедине, и начинается выяснение отношений, как это было в пандемию, когда очень много пар распались <...>. Сейчас время праздников, отдыха, сосредоточьтесь на этом, переключите внимание на Новый год, не сидите круглые сутки дома, распишите досуг на несколько дней вперед, к кому пойдете в гости и т.д. И не забывайте высыпаться, — посоветовала Миллер.

Новогодние каникулы должны быть наполнены положительными эмоциями, которые являются самым важным ресурсом, добавила эксперт. По ее словам, в эти дни необходимо как можно чаще общаться с близкими и друзьями.

Рекомендовала бы полезные вещи — пары могли бы посетить медитацию тибетскими поющими чащами — успокаивает нервную систему, оздоравливает организм. Это и развлечение, и релакс, и не надо выяснять отношения. И достаточно романтичная история, — добавила психолог.

Спортивный тренер Мария Волынкина ранее призвала россиян выполнять в новогодние праздники физические упражнения. По ее словам, особенно эффективными являются приседания, махи ногами, разведение гантелей в сторону, а также комплекс для спины и пресса.