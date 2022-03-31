Россиянам объяснили, почему сейчас не стоит досрочно гасить ипотеку

Эксперт по недвижимости Константин Барсуков в беседе с NEWS.ru дал советы россиянам по выплате ипотеки. В нынешней ситуации на рынке недвижимости он рекомендовал увеличить подушку безопасности до четырёх платежей и не делать досрочное погашение кредита.

Обычно я плательщикам говорю, что у вас должна быть платёжка безопасности на два-три платежа. Сейчас я рекомендую увеличить до четырёх платежей. Учитывая, что сейчас ставка по депозиту около 20% , то честно, зачем сейчас делать досрочное погашение, если ты проценты платишь по старым ставкам, условно, 10%, а банк даёт 20%. То есть в этой ситуации лучше на депозит деньги класть, тем самым, грубо говоря, зарабатывая 10%, — сказал Барсуков.

Однако если плательщик всё-таки решил пойти на досрочное погашение, то в этой ситуации нужно уменьшать не срок кредита, а ежемесячный платёж.

В итоге точки всё равно сойдутся: уменьшая платёж, приведёшь его к тому, что он будет совсем маленький, и по факту заплатишь за ипотеку в то же самое время. Объясню логику: я уменьшаю свой платёж, но плачу при этом всегда ту же самую сумму. Грубо говоря, я заплатил досрочное погашение, платёж был 10 тысяч, стал 7 тысяч. Я всё равно каждый месяц в банк кладу 10 тысяч, но при этом обязательства перед банком у меня стали меньше. Если вдруг случится проблема с работой, то в этой ситуации я начну платить по 7 тысяч, а не по 10, — подчеркнул эксперт.

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%. Инициатором повышения ставки по льготной ипотеке с 7% до 12% и максимального размера кредита стал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, пришло время изменить существующие параметры. Он добавил, что власти будут наблюдать за работой обновлённой программы и при необходимости смогут скорректировать процентную ставку.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что из-за текущей экономической ситуации в России рынок недвижимости нестабилен, поэтому покупать квартиру в ипотеку сейчас не выгодно никому, особенно семьям с детьми.