Россиян предупредили о смертельной опасности зеленых помидоров Агроном Викулов: зеленые помидоры содержат ядовитое вещество соланин

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Зеленые помидоры содержат ядовитое вещество и употреблять их в пищу опасно, предупредил в беседе с радио Sputnik агроном Владимир Викулов. Он также посоветовал способ ускорить созревание томатов на дому.

Зеленые томаты содержат соланин — алкалоид, который ядовит и в определенной концентрации способен нанести существенный вред здоровью. Если взрослый мужчина в расцвете сил может съесть зеленый помидор, то у детей, людей после болезни или пожилых это может вызвать расстройство, а несколько таких плодов приведут к серьезному отравлению, — рассказал агроном.

Он посоветовал поместить недозревшие овощи в одну тару со спелыми — таким образом они быстрее созреют и станут безопасными для здоровья. По словам эксперта, томат легко доходит до состояния зрелости в комнатных условиях, но лишь при условии, что к моменту срывания с куста он сформировался и набрал определенную массу. Еще один способ сделать продукт безопасным — кулинарная обработка, например, засолка или маринование, отметил Викулов.

Ранее токсиколог Алексей Водовозов предупредил, что отравиться можно даже съедобными грибами, если они собраны в местности с неблагоприятной экологией. Грибы могут накапливать вредные вещества из почвы, поэтому перед походом в лес необходимо убедиться, что рядом нет свалок, мусорных полигонов или других загрязненных объектов. При этом грибы следует готовить в тот же день, когда они были собраны, чтобы предотвратить образование ботулотоксина, который требует времени и отсутствия кислорода для образования.