Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через сигарету

https://static.news.ru/photo/92d2eda8-911d-11ea-9cdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор допустил возможность заражения коронавирусом через сигарету В ведомстве пояснили, что такое может произойти, если трогать её грязными руками, на которые уже могли попасть частицы вируса.

Если взять сигарету «грязными» руками и начать курить, возможна контактная передача коронавируса, — сообщили в ведомстве.

Специалисты не исключили также передачи коронавируса при контакте с телом умершего от COVID-19. Согласно исследованиям, вирус может сохраняться на трупах до нескольких дней, передаёт ТАСС.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн допустил, что инфекцию можно подхватить через еду или воду. Избежать этого поможет использование кипячёной воды, мытьё фруктов и овощей, а также термическая обработка продуктов, писал NEWS.ru.