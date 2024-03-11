Россиянам предрекли скорое исчезновение популярного вида алкоголя Глава НСЗПП Шапкин: алкогольные коктейли подорожают в три раза и исчезнут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Баночные алкогольные коктейли на основе виски в скором времени перестанут пользоваться спросом у россиян, так как цена на них уже в мае вырастет с 80 до 240 рублей, рассказал в беседе с НСН руководитель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По его словам, это связано с увеличением акцизов.

С мая поднимаются акцизы на такого рода продукцию, в четыре раза увеличиваются. Будет 141 рубль за литр плюс НДС, то есть этот коктейль будет стоить как чугунный мост. <...> Акциз на виски с января уже поднялся на 4%, больше повышения не будет в этом году, а на коктейль ставка акциза будет еще выше в зависимости от крепости, — пояснил специалист.

В связи с этим он предположил, что на смену покупным коктейлям придут самодельные, которые потребители будут смешивать самостоятельно в домашних условиях. Эксперт отметил, что покупать коктейль на основе виски за 240 рублей станет невыгодно, так как сегодня бутылку отечественного крепкого напитка можно приобрести за 400 рублей.

Коктейли люди будут готовить сами, разбавляя на свое усмотрение. <...> А категория покупных коктейлей акцизами сведена к нулю, — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что лидером поставок виски в Россию по итогам 2023 года стала Латвия, объем отгруженной продукции достиг рекордной отметки $251 млн. На втором месте по экспорту крепкого напитка оказалась Литва.