Роспотребнадзор рассказал о сроках протекания коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/3001515c-9ac7-11ea-9296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Заболевание коронавирусной инфекцией в лёгкой форме в среднем длится около двух недель.

Информацию о сроках протекания COVID-19 привёл ресурс стопкоронавирус.рф со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Тяжёлая форма заболевания может длиться до пяти недель, а в отдельных случаях и дольше. В Роспотребнадзоре напоминают, что окончательные выводы о выздоровлении больного можно сделать только по результатам ПЦР-теста.

На длительность протекания коронавирусной инфекции влияет наличие других заболеваний. Тяжёлые больные чаще всего сталкиваются с осложнениями в виде дыхательной недостаточности и острого респираторного дистресс-синдрома.

По состоянию на 20 мая в России выявлено 308 705 случаев COVID-19 при 2972 летальных исходах.

Ранее NEWS.ru приводил мнение доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна, который заявил, что в России пока рано отменять режим самоизоляции, несмотря на заметное снижение суточного числа заболевших COVID-19.