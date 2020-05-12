Роспотребнадзор: 5,8 млн тестов на COVID-19 проведено в РФ

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В Роспотребнадзоре сообщили, что в России с начала распространения Covid-19 было проведено более 5 миллионов тестов на новый вирус.

В Российской Федерации проведено более 5,8 млн тестов на коронавирус, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

За прошедшие сутки выполнено порядка 168 тыс. тестов. Около 251 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

8 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что уровень смертности от коронавирусной инфекции в России составляет 0,9%. Она подчеркнула, что это является результатом своевременного выявления случаев заболевания. Об этом писал NEWS.ru.

В России коронавирус диагностирован у 221 344 заболевших (+11 656 за последние сутки). 39 801 выздоровели, 2009 умерли. В Москве заразились 115 909 человек (+6169 за последние сутки), более 17 тысяч выздоровели, 1124 умерли.