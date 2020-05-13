Общество

Роскомнадзор запросит у СДЭК информацию о возможной утечке данных клиентов

18:05, 13 мая 2020
Фото: edostavka/facebook.com

Роскомнадзор направит в компанию СДЭК запрос из-за возможной утечки данных её клиентов.

Обращений граждан по данной тематике не поступало, — заявили в пресс-службе Роскомнадзора газете «Коммерсант».

В СДЭК рассказали, что не обнаружено какой-либо утечки данных. За полной выгрузкой базы следит служба безопасности компании.

Размер базы таков, что нагрузка не останется незамеченной — при подобном скачке сотрудники безопасности сразу видят, кто и откуда скачивает данные, — отметили в компании, передаёт ТАСС.

Ранее компания СДЭК привлекла аудитора для проверки системы безопасности. Первый её этап завершён, были даны необходимые рекомендации.

NEWS.ru писал, что в Сети появилась информация по клиентам СДЭК. Стоимость данных оценена в 70 тысяч рублей.

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