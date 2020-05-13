Роскомнадзор запросит у СДЭК информацию о возможной утечке данных клиентов

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Большая часть россиян намерена носить медицинские маски и перчатки при снятии ограничений в связи с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса сайта стопкоронавирус.ру в мессенджерах.

В зависимости от площадки от 59 до 73% опрошенных заявили о своей готовности соблюдать перчаточно-масочный режим. Только одну маску и перчатки для проверки будут носить от 20 до 31% человек....