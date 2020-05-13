Роскомнадзор запросит у СДЭК информацию о возможной утечке данных клиентов

Роскомнадзор направит в компанию СДЭК запрос из-за возможной утечки данных её клиентов.
Обращений граждан по данной тематике не поступало, —
заявилив пресс-службе Роскомнадзора газете «Коммерсант».
В СДЭК рассказали, что не обнаружено какой-либо утечки данных. За полной выгрузкой базы следит служба безопасности компании.
Размер базы таков, что нагрузка не останется незамеченной — при подобном скачке сотрудники безопасности сразу видят, кто и откуда скачивает данные, —
отметилив компании, передаёт ТАСС.
Ранее компания СДЭК привлекла аудитора для проверки системы безопасности. Первый её этап завершён, были даны необходимые рекомендации.
NEWS.ru писал, что в Сети появилась информация по клиентам СДЭК. Стоимость данных оценена в 70 тысяч рублей.
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