В Сети выставили на продажу адреса и ИНН клиентов курьерской службы

https://static.news.ru/photo/75222280-94f9-11ea-b081-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Персональные данные клиентов курьерской службы СДЭК пытаются продать в Интернете. Речь идёт об адресах покупателях и их ИНН. Стоимость этих данных оценили в 70 тысяч рублей.

Об этом сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на Telegram-канал In4security. Однако компания СДЭК опровергает информацию об утечке. Таким образом, есть сомнения, что клиентская база настоящая, отмечает «ПолитЭксперт». Однако специалисты утверждают, что подобная ситуация с компанией происходит не в первый раз из-за слабой защиты сайта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что персональные данные пользователей сервиса вебкам-сайта Cam4 попали в открытый доступ в Сети. На данный момент неизвестно, удалось ли мошенникам воспользоваться информацией.