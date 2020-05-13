В Сети выставили на продажу адреса и ИНН клиентов курьерской службы

Персональные данные клиентов курьерской службы СДЭК пытаются продать в Интернете. Речь идёт об адресах покупателях и их ИНН. Стоимость этих данных оценили в 70 тысяч рублей.
Об этом сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на Telegram-канал In4security. Однако компания СДЭК опровергает информацию об утечке. Таким образом, есть сомнения, что клиентская база настоящая,
Ранее NEWS.ru сообщал, что персональные данные пользователей сервиса вебкам-сайта Cam4 попали в открытый доступ в Сети. На данный момент неизвестно, удалось ли мошенникам воспользоваться информацией.
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