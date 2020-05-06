Данные любителей порно попали в открытый доступ

Персональные данные пользователей сервиса вебкам Cam4 попали в открытый доступ в Сети. На данный момент неизвестно, удалось ли мошенникам воспользоваться информацией.
Хакеры смогли получить около семи терабайтов личных данных. В частности, почтовые адреса, имена и фамилии, данные кредитных карт, страны происхождения, переписку в сервисе. Большинство информации принадлежит гражданам из США. Также часть данных о пользователях из Италии и Бразилии. Помимо этого, утекла информация и о россиянах (19,8 тысячи),
Как ранее информировал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса в Канаде и США призвали отложить съёмки порно.
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