Данные любителей порно попали в открытый доступ

https://static.news.ru/photo/e3ac3baa-8f8b-11ea-ba91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Персональные данные пользователей сервиса вебкам Cam4 попали в открытый доступ в Сети. На данный момент неизвестно, удалось ли мошенникам воспользоваться информацией.

Хакеры смогли получить около семи терабайтов личных данных. В частности, почтовые адреса, имена и фамилии, данные кредитных карт, страны происхождения, переписку в сервисе. Большинство информации принадлежит гражданам из США. Также часть данных о пользователях из Италии и Бразилии. Помимо этого, утекла информация и о россиянах (19,8 тысячи), сообщает Lenta.ru.

Как ранее информировал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса в Канаде и США призвали отложить съёмки порно.