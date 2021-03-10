Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе Google и YouTube

https://static.news.ru/photo/3f51ebd2-81b0-11eb-aaf4-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Проблемы с доступом к YouTube, Google и другим сервисам были вызваны аварией в центре обработки данных (ЦОД) в Страсбурге.

Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. По данным ведомства, эти произошедшие сбои никак не связаны с решением о замедлении трафика социальной сети Twitter в России.

Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге, — говорится в сообщении.

Ранее юзеры YouTube и Google в разных государствах мира пожаловались на сбои в работе порталов. По данным сайта Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения на известных интернет-площадках, сервисы начали «падать» примерно в 12:23 мск 10 марта. На проблемы обратили внимание пользователи в Польше, Украине, России, Латвии и других странах. Почти 91% клиентов Google не могут загрузить веб-сайт, 8% временно потеряли возможность входить в учётную запись.

Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор 10 марта принял меры по замедлению скорости работы Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы. Также речь шла о сбоях в работе сайтов Роскомнадзора, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития, однако власти связь двух этих фактов отрицают — там заявили, что причиной стал сбой в оборудовании «Ростелекома».