Юзеры массово жалуются на сбои в работе Google и YouTube

https://static.news.ru/photo/62599840-8193-11eb-b39f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юзеры YouTube и Google в разных государствах мира жалуются на сбои в работе порталов, говорится на сайте Downdetector. Ресурс отслеживает неполадки и отключения на известных интернет-площадках. Сервисы начали «падать» примерно в 12:23 мск 10 марта.

На проблемы обратили внимание пользователи в Польше, Украине, России, Латвии и других странах. Почти 91% клиентов Google не могут загрузить веб-сайт, 8% временно потеряли возможность входить в учётную запись. Функциональность YouTube встревожила 46% юзеров — не открывается главная страница, ещё 43% с трудом смотрят ролики, а 3% не могут зайти в аккаунт. Также 10 марта произошли сбои в работе сервисов «Ростелекома». В ведомстве инцидент объяснили некорректным функционированием оборудования.

Накануне заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что сбой в работе сайта РКН связан с неполадками на стороне интернет-провайдера «Ростелеком». Он добавил, что объявленное 10 марта замедление скорости работы сервиса микроблогов Twitter не имеет никакого отношения к проблемам с доступом к ряду сайтов органов государственной власти РФ. В среду, 10 марта, РКН принял меры по замедлению скорости работы Twitter на территории РФ. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы. Также речь шла о сбоях в работе сайтов Роскомнадзора, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития. Член Совета Федерации Андрей Климов допустил, что госсайты атаковали хакеры из США, передавал NEWS.ru.