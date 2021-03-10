Сенатор Климов объяснил сбой в работе госсайтов кибератакой из США

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Член Совета Федерации Андрей Климов заявил, что массовые неполадки в работе сайтов российских органов власти могут быть связаны с хакерской атакой из США.

Сенатор в беседе с «Открытыми медиа» напомнил , что о готовящейся кибератаке на РФ несколько дней назад писало издание The New York Times, ссылаясь на осведомлённые источники. Климов также отметил, что прямые угрозы из Вашингтона в отношении российских госсайтов озвучивались неоднократно.

Ежегодно наша страна подвергается порядка 3–4 млрд атак в год. Атакуются важные для жизнедеятельности государства структуры, например сайт ЦИК. Все эти атаки отражаются, хотя делать это непросто, — отметил член Совфеда.

Климов предположил, что власти США могли санкционировать хакерскую атаку из-за решения Роскомнадзора о замедлении работы Twitter в РФ.

Ранее сообщалось, что после замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы. Также речь шла о сбоях в работе сайтов Роскомнадзора, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития.

В среду, 10 марта, Роскомнадзор принял меры по замедлению скорости работы Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что связи между замедлением сервиса микроблогов и сбоями в работе госсайтов нет, передавал NEWS.ru.