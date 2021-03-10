Сенатор Климов объяснил сбой в работе госсайтов кибератакой из США

Член Совета Федерации Андрей Климов заявил, что массовые неполадки в работе сайтов российских органов власти могут быть связаны с хакерской атакой из США.
Сенатор в беседе с «Открытыми медиа»
Ежегодно наша страна подвергается порядка 3–4 млрд атак в год. Атакуются важные для жизнедеятельности государства структуры, например сайт ЦИК. Все эти атаки отражаются, хотя делать это непросто, — отметил член Совфеда.
Климов предположил, что власти США могли санкционировать хакерскую атаку из-за решения Роскомнадзора о замедлении работы Twitter в РФ.
Ранее сообщалось, что после замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы. Также речь шла о сбоях в работе сайтов Роскомнадзора, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития.
В среду, 10 марта, Роскомнадзор принял меры по замедлению скорости работы Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что связи между замедлением сервиса микроблогов и сбоями в работе госсайтов нет, передавал NEWS.ru.