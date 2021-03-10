В «Ростелекоме» объяснили причину масштабного сбоя

Перебои в работе сервисов «Ростелекома» произошли из-за некорректного функционирования оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Там пообещали восстановить работоспособность Сети в ближайшее время.
Произошёл сбой в работе оборудования. Проблема локализуется, — заявили в компании.
Ранее пользователи пожаловались на перебои в работе Интернета, невозможность воспользоваться сервисами провайдера и посмотреть онлайн-телевидение. При этом проблемы возникали и с доступом к официальному сайту «Ростелекома», писал NEWS.ru.