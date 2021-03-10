В «Ростелекоме» объяснили причину масштабного сбоя

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Пользователи провайдера «Ростелеком» сообщили о сбоях в работе его сервисов. Подавляющее большинство жалуется на проблемы с выходом в Интернет.

О невозможности подключиться к Сети проинформировали 94% недовольных юзеров, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов и приложений. 4% пользователей жалуются на сбои вообще всех сервисов...