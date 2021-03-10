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В «Ростелекоме» объяснили причину масштабного сбоя

12:33, 10 марта 2021 67
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перебои в работе сервисов «Ростелекома» произошли из-за некорректного функционирования оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там пообещали восстановить работоспособность Сети в ближайшее время.

Произошёл сбой в работе оборудования. Проблема локализуется, — заявили в компании.

Ранее пользователи пожаловались на перебои в работе Интернета, невозможность воспользоваться сервисами провайдера и посмотреть онлайн-телевидение. При этом проблемы возникали и с доступом к официальному сайту «Ростелекома», писал NEWS.ru.

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