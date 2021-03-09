Пользователи «Ростелекома» пожаловались на масштабный сбой

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Пользователи провайдера Ростелеком сообщили о сбоях в работе его сервисов. Подавляющее большинство жалуется на проблемы с выходом в Интернет.

О невозможности подключиться к Сети проинформировали 94% недовольных юзеров, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов и приложений. 4% пользователей жалуются на сбои вообще всех сервисов от Ростелекома. У 1% наблюдаются проблемы с работой интернет-телевидения.

Сообщения о проблемах поступают из самых разных регионов страны. Официальный сайт компании также «поломан»: страницы отображаются некорректно, поэтому понять, имеется ли там какая-либо официальная информация в связи со сложившейся ситуацией, невозможно. В официальных аккаунтах в соцсетях разъяснения для абонентов отсутствуют.

Предыдущий ощутимый сбой, согласно статистике Downdetector, у провайдера произошёл накануне вечером.

Ранее NEWS.ru писал об аресте бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Андрея Левакова. Его обвиняют в получении крупной взятки.