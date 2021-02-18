Бывший топ-менеджер «Ростелекома» Леваков арестован на два месяца

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Суд принял решение об аресте бывшего топ-менеджера компании «Ростелеком» Андрея Левакова на два месяца. Его обвиняют в получении крупной взятки.

Басманным районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Левакова А.К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (взятка в особо крупном размере — ред.), до 17 апреля 2021 года, — приводит РИА Новости сообщение пресс-служба Басманного суда.

Следствие пока не указало подробности инцидента, в связи с которым Леваков был арестован.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве правоохранители задержали заместителя директора — технического директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова.

Андрей Леваков родился 24 декабря 1966 года в городе Наро-Фоминске Московской области. Заместителем директора — техническим директором макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» он был назначен в 2015 году.