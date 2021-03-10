Замглавы РКН: сайт ведомства не работал из-за проблем у провайдера

https://static.news.ru/photo/1b5a7164-8191-11eb-8e0e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что сбой в работе сайта РКН связан с неполадками на стороне интернет-провайдера «Ростелеком».

Чинить сайт Роскомнадзора нет необходимости, это связано со сбоем оператора сети «Ростелеком». У других операторов сбоев нет. Сроки восстановления сайта Роскомнадзора зависят от «Ростелекома», — сказал чиновник в эфире радио «Говорит Москва».

Субботин добавил, что объявленное 10 марта замедление скорости работы сервиса микроблогов Twitter не имеет никакого отношения к проблемам с доступом к ряду сайтов органов государственной власти РФ.

В среду, 10 марта, Роскомнадзор принял меры по замедлению скорости работы Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы. Также речь шла о сбоях в работе сайтов Роскомнадзора, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития. Член Совета Федерации Андрей Климов допустил, что госсайты атаковали хакеры из США, передавал NEWS.ru.