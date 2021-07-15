Роскачество нашло кишечную палочку в кефире трёх брендов

Эксперты Роскачества проверили кефир семи торговых марок и в трёх образцах выявили кишечную палочку. Об этом сообщается на сайте организации.

Кроме того, в указанной продукции были обнаружены и другие недостатки, в числе которых привкус пастеризации, недостаточно выраженный кисломолочный вкус и запах, присутствие плесени, недостоверная маркировка.

Все образцы проверялись по 35 показателям. Продукция остальных четырёх брендов соответствовала предъявляемым к кефиру требованиям. Она была произведена из качественного молока, не содержала растительных жиров, крахмала и сухого молока.

Эксперты пришли к выводу, что среди исследованных образцов нет напитка среднего качества. По их словам, «кефир либо безупречен, либо его нельзя пить».

Данные о выявленных нарушениях Роскачество направило в Роспотребнадзор, производителям и в торговые сети.

Ранее сообщалось, что эксперты обнаружили плесень в шоколадном пломбире нескольких марок. Кроме того, в ряде образцов было выявлено присутствие дрожжей и растительных жиров.