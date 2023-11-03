Россиянам рассказали, чем полезны новогодние корпоративы НR-эксперт Лоикова: новогодние корпоративы – это поднятие эмоционального фона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российские компании в основном стараются не скупиться на организацию новогодних праздников, так как это поднимает эмоциональный фон сотрудников, рассказала в беседе с «360» независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Таким образом эксперт прокомментировала сообщения о росте интереса бизнеса к проведению новогодних корпоративов в этом году на 30–50% и увеличении затрат на праздничные мероприятия на 15–30%.

Новый год — это подведение итогов за год: мы молодцы, мы постарались, поработали. На это стараются не скупиться, — пояснила специалист.

Она добавила, что в условиях роста цен не все компании устраивают частые праздники, однако Новый год и гендерные праздники, как правило, стараются отмечать. По словам Лоиковой, такие мероприятия являются психологическими и эмоциональными инструментами для поднятия настроения коллегам. Постановка перед Новым годом новых целей, ожидание улучшений и позитивных рывков способствуют созданию позитивного эмоционального фона в коллективе, отметила эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация о гонорарах российских поп-звезд на новогодних корпоративах. Самыми дорогими артистами оказались Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Баста и Полина Гагарина — цена их выступлений начинается от 7 млн рублей.