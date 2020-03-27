https://static.news.ru/photo/3ed4e290-704a-11ea-ab3a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отрицает эвакуацию одного из офисов госкорпорации в Москве, которая якобы была проведена после того, как у двоих работников заподозрили заражение коронавирусной инфекцией. Он утверждает, что информацию об этом распространили «любители сенсаций и фейков».

Рогозин добавил, что «паникёров на войне сразу к стенке ставят».

Нет никакой эвакуации. Лишь бы громкий заголовок поставить... — написал глава Роскосмоса в Twitter.

Незадолго до этого появилась информация о том, что всех сотрудников ведомства эвакуировали из здания на улице Щепкина в Москве. По некоторым данным, COVID-19 также был выявлен у одного из руководителей управления безопасности Роскосмоса, расположенного на Бережковской набережной.

Ранее, как писал NEWS.ru, Рогозин прошёл тестирование на наличие коронавируса. Проверка показала отрицательный результат.