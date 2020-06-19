Cпрос на мороженое из-за жары вырос вдвое

https://static.news.ru/photo/d7757894-b1fd-11ea-acc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне с приходом летнего тепла стали чаще покупать мороженое. Спрос на него в магазинах за месяц вырос почти вдвое.

Рост продаж в первой половине июня увеличился в 1,4-2 раза по сравнению с майскими показателями, передаёт ТАСС со ссылкой на представителей продуктовых торговых сетей, онлайн-ретейлеров и сервисов доставки продуктов. Причиной этого стала установившаяся на европейской части страны жаркая погода.

Так, в магазинах «у дома», входящих в торговые сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток» мороженое стали покупать на 35% чаще, а в супермаркетах — почти на 30%. Лидер продаж — порционное мороженое, его востребованность выросла более чем на 40%.

В «Ашане» спрос на мороженое с наступлением долгожданного летнего потепления вырос на 45%.

Вместе с тем, в «Магните» существенный рост спроса начали отмечать уже в начале июня, когда было достаточно прохладно. В этой торговой сети продажи порционного мороженого выросли в 1,5 раза.

В сети магазинов «ВкусВилл» заявили, что продажи холодного лакомства растут всякий раз, как на улице становится тепло. Там отмечают повышение спроса на уровне 40%.

При этом онлайн-ретейлеры и сервисы доставки заявили о более существенном увеличении потребительского спроса. По данным Ozon, только с 7 по 16 июня продажи стали более активными на 111%. Предпочтение россияне отдают сливочному пломбиру, крем-брюле и шоколадному мороженому, а также эскимо в шоколадной глазури и разнообразным сорбетам. При этом к пломбиру покупатели нередко приобретают разнообразные сиропы и топпинги (+263%). Наиболее популярны орех, кокос и карамель. Последователи здорового образа жизни приобретают диетические сорта: продажи протеинового, безлактозного и соевого мороженого без сахара выросли на 112%.

В интернет-магазине «Омолоко», принадлежащем производителю «Чистая линия», отметили рост продаж в 4,5 раза. В целом продажи мороженого этой марки повысились на 32%. В компании повышенный спрос назвали сезонным — а потому ожидаемым.

«Утконос Онлайн» также зафиксировал существенный всплеск спроса. Покупатели стали заказывать на 26% больше мороженного.

Характерная особенность сезона — повышенный интерес россиян к домашнему мороженому, они активно раскупают формы для него, ложки, палочки, а также формочки для льда.

В этом году ретейлеры регистрируют также рост интереса покупателей к таким летним напиткам, как квас. Так, представитель «Утконоса» Юлия Володяева, отметила, что недельный прирост продаж кваса в натуральном выражении составил 107%, а к 2019 году — 121%. В качестве сопутствующих товаров берут стационарные блендеры.

Кроме того, спросом пользуются квас, газированные и тонизирующие кофейные напитки, а также освежающие соки.

Ранее, как писал NEWS.ru, диетолог Михаил Гинзбург предостерёг от поедания мороженого во время жары, объяснив, что это может обернуться болезнью. Переохлаждение полости рта и глотки повышает восприимчивость к вирусной инфекции, в том числе к коронавирусу, уточнил он.

В свою очередь кандидат медицинских наук отоларинголог Владимир Зайцев сообщил , что взрослый человек должен ограничиваться двумя порциями мороженого в неделю, если речь не идёт о жителях регионов с жарким климатом — Крыма или, например, Сочи. Переизбыток мороженого может спровоцировать воспаление задней стенки глотки, фарингит и вспышку ангины.

При этом врач-терапевт Ольга Кашубина предупредила, что холодный десерт в больших количествах может нанести вред организму из-за большого количества сахара. Кроме того, мороженое может негативно сказаться на здоровье зубов, дёсен и кишечника.