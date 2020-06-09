Терапевт объяснила, кому противопоказано есть мороженое

Врач-терапевт Ольга Кашубина рассказала, кому нельзя есть мороженое. Она пояснила, что холодный десерт может нанести вред организму из-за большого количества сахара.
Когда вы едите мороженое, стоит следить за содержанием сахара. Просто чтобы не превысить дневную норму. Если вы следите за питанием, следует ограничивать количество мороженого. Это сладкий продукт, его стоит есть как десерт, — привели слова врача на портале радио Sputnik.
Она отметила, что мороженое может негативно сказаться на здоровье зубов, дёсен и кишечника.
После мороженого вы можете испытывать неприятные симптомы в кишечнике. В таком случае лучше есть мороженое в небольшом количестве. Это не опасно, если это не аллергия на молоко. Но, как правило, люди с аллергией на молоко мороженое в принципе никогда не едят, — пояснила врач.
Как писал NEWS.ru ранее, отоларинголог Владимир Зайцев сообщил, что взрослый человек должен ограничиваться двумя порциями мороженого в неделю. Врач отметил, что мороженое может вызвать различные заболевания, такие как ларингит, тонзиллит, риносинусит, фарингит и другие.