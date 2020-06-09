Терапевт объяснила, кому противопоказано есть мороженое

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с предложением субсидировать санаторно-курортное лечение для переболевших COVID-19 и медицинского персонала, который работал с такими пациентами. Механизм субсидирования предлагают установить минимум до 2022 года.

РСПП направил письмо с соответствующим предложением премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщают «Известия». Союз считает, что обеспечение санаторно-курортного лечения после пандемии коронавирусной инфекции поможет снизить нагрузку на здравоохранение благодаря своевременной реабилитации. Кроме...