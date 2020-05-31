Врач заявил, что есть мороженое каждый день нельзя

https://static.news.ru/photo/ac76913e-a3b9-11ea-badf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев сообщил, что взрослый человек должен ограничиваться двумя порциями мороженого в неделю.

Мороженое каждый день есть нельзя точно. Норма для взрослого человека — это два мороженых в неделю, при условии, что мы находимся не в условиях жаркого климата Крыма или Сочи, — процитировали врача в ТАСС.

Он пояснил, что мороженое может вызвать ряд заболеваний или вызвать обострение уже имеющихся.

Мороженое может спровоцировать воспаление задней стенки глотки, фарингит — раз; вспышку ангины, если есть хронический тонзиллит у пациента, — два; если хронический тонзиллит есть, также могут воспалиться нёбные миндалины, и это может спровоцировать его обострение, — привели слова Владимира Зайцева в агентстве.

Он добавил, что холодный десерт может спровоцировать воспаление ротоглотки, риносинусит, а также ларингит. Врач отметил, что в помещении с работающим кондиционером о мороженом следует забыть.

Отоларинголог посоветовал любителям мороженого отдавать предпочтение фруктовому льду. Кроме того, мороженое следует есть медленно, желательно с горячим напитком. Мороженое с чаем будет менее вредным и станет отличной «тренировкой для горла», профилактикой заболеваний.

Однако эксперты не рекомендуют употреблять вместе с мороженым горячие напитки, так как это может нанести серьёзный вред эмали зубов, писал NEWS.ru ранее.